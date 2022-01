Rispondendo alle domande sui singoli nella conferenza stampa di vigilia di Milan-Juventus, Massimiliano Allegri ha parlato anche della stagione di Moise Kean. Ecco il giudizio dell'allenatore bianconero: "Sono contento di ciò che sta facendo Moise, ha fatto gol importanti, come contro la Roma e lo Spezia. Come tutti ha alternato buone prestazioni a prestazioni meno buone, ma sono contento. È un ragazzo del 2000, non scordiamocelo".