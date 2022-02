1









Questa sera, in assenza dei "vecchi", sarà lui a caricarsi la Juve sulla spalle. Ma non dovrebbe essere un problema per lui, che ha giocato un ottavo di Champions League quando non aveva ancora vent'anni, con la fascia al braccio. Matthijs De Ligt è un leader nato: il difensore olandese ha già polverizzato record su record, diventando il più giovane capitano ad aver disputato una semifinale del massimo torneo continentale e una finale europea (UEL, Ajax-Manchester United), nonchè il più piccolo esordiente della Nazionale nel dopoguerra. Quella contro il Villarreal sarà per lui la 28^ partita di Champions, che lo renderà il più giovane difensore con oltre 20 comparse nella competizione.

Allegri, come sottolinea anche l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, non gli ha mai fatto sconti, ma adesso è il terzo giocatore più utilizzato in stagione dopo Szczesny e Locatelli, e il secondo per presenze da titolare: in questa edizione della Coppa è sempre sceso in campo dall'inizio, tranne che nell'ultimo turno del girone con il Malmö, a qualificazione già ottenuta. Questa sera al suo fianco ci sarà Danilo, un altro "intoccabile" che la Champions la conosce bene: nessuno dei due ha mai segnato nel torneo per la Juve, sarà la volta buona? Gol a parte, la Vecchia Signora ha bisogno di loro, di leader che non temono le responsabilità.