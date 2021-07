Le amichevoli estive servono anche per mettere all'opera iLa Juventus, anche grazie alla squadra Under 23, vuole puntare a valorizzare i giovani più talentuosi del proprio settore giovanile, per regalare loro sempre più spazio in prima squadra.Come riportato da Tuttosport, uno dei talenti che più si è messo in mostra nell'amichevole contro il Cesena è, punto fermo della Juventus U23. Lo staff tecnico di Max Allegri avrebbe già preso in visione i filmati delle prestazioni della scorsa stagione del giovane centrocampista classe 2001 per visionare i suoi progressi. Oltre a Locatelli, il futuro della Juventus a centrocampo potrebbe decollare grazie ai suoi giovani.