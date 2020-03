Fagioli sempre sul pezzo pic.twitter.com/noN4WiwfxT — Trixie (@bea_lippolis) March 8, 2020

E ha festeggiato parecchio a modo suo, Niccolò Fagioli. Il talento della Juventus, in forza ad Under 23 e Primavera, era uno dei raccattapalle speciali chiamati dalla società per agevolare la distribuzione dei palloni in Juve-Inter. Ma la passione bianconera del calciatore è stata tradita da più obiettivi, specialmente da quelli delle foto ufficiali. In una si vede Niccolò esultare alle spalle di Dybala, un'altra l'ha pubblicata proprio Fagioli: una storia Instagram che ha fatto il giro dei social e che mostra chiaramente la scritta 'satirica'. Due pere. Per Conte.