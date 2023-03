Dean Huijsen è stato protagonista del secondo episodio di We the Next Gen ( QUI le dichiarazioni integrali) ed ha parlato della chiamata della Juventus. Le sue parole:"Sono arrivato a Torino ad agosto 2021, mi piace da subito. La chiamata della Juve? È venuto il responsabile dello scouting della Juve a vedermi e a parlare con me. La Juve è una delle squadre più grandi al mondo e pensavo di imparare tanto qui e infatti è così".