Il noto giornalista Mario Sconcerti, ha rilasciato delle dichiarazioni in un'intervista concessa ai microfoni di Calciomercato.com, dove ha parlato anche del possibile acquisto di Zaniolo da parte della Juve.'E’ un trattore che parte e se va bene butta giù qualche albero sul percorso. Non costruisce, non crea un traguardo. Non mi sembra infine un giocatore da Juve, se la Juve è ancora la squadra dell’eleganza e della disciplina. Zaniolo sul campo è uno splendido anarchico. Va da sé che alla Juve ne sanno più di me, trovo però sproporzionata la cifra. Così come stanno le cose, è più un affare per la Roma'.