Il noto giornalista e conduttore Mediaset, Sandro Sabatini, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Radio, in cui ha commentato anche la situazione legata al futuro di Nicolò Zaniolo, da sempre obiettivo di mercato anche della Juve.'Se Zaniolo non è incedibile, forse la Roma ha fatto una valutazione complessiva sul ragazzo e sul giocatore, altrimenti i 50 milioni non sono nulla per uno come lui. In Premier hanno speso questa cifra per giocatori molto più scarsi. Per me non è una cifra irrinunciabile'.