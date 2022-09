Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il noto telecronista Massimo Marianella, ha commentato anche la scelta di Max Allegri di tenere Valhovic in panchina.'Per Vlahovic a Firenze è una partita particolare, credo abbia inciso nelle valutazioni di Allegri. Poi era un’occasione per vedere Milik dal primo minuto in quella posizione lì, poi non escludo potremmo vederli insieme in qualche partita. Quello che credo sia piaciuto meno al tifoso della Juventus è la dichiarazione di Allegri: ‘Noi ci dobbiamo concentrare sul Benfica, non sul Psg’. Ha assolutamente ragione, in questo momento il Paris ha un’altra dimensione rispetto a questa Juve qui. Ti giochi il passaggio del turno nel doppio confronto col Benfica'.