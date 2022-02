Le parole di Marco Bucciantini a Radio Sportiva: " E’ in questo che io trovo la grande differenza: anche Vlahovic è un accentratore, ma ha un modo di accentrare il gioco nel quale occupa in modo accademico il ruolo di 9 e non si inventa un ruolo di 9 che viene collocato sull’esterno, come faceva Ronaldo. Nelle ultime due partite la Juventus ha fatto molto nella metàcampo avversaria, ma si è anche visto che per farlo giocare bisogna trovare più equilibrio. E’ un giocatore che ha avuto un impatto virtuoso sulla squadra, sia con quello che fa lui che con le posizioni che occupano gli altri. Aspettiamo, siamo solo all’inizio".