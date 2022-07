Il noto giornalista tifoso del Napoli, Raffaele Auriemma, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Tutti i Convocati in cui ha parlato anche dell'interesse dei partenopei per Paulo Dybala.'Spalletti ieri ha salutato Koulibaly e ha spiegato perché va acquistato Dybala. Con lui e Bremer la squadra non sarebbe tanto inferiore a quella attuale. Secondo me il Napoli non ha affondato colpo Deulofeu perché ha in mente Dybala'.