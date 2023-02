Alessandro Bonan noto giornalista è intervenuto negli studi di SkySport per parlare delle condizioni fisiche di Paul Pogba. Le sue parole:"Inizialmente è stata fatta una scelta sbagliata da parte da giocatore e la società si è indispettita. Non si capisce se è un giocatore sfortunato o logoro. Quando subisci un infortunio grave è normale che c’è bisogno di tempo per recuperare, ma viene il sospetto che sia arrivato ai titoli di coda anche se non è “vecchio”. Io spero sia solo tanta sfortuna".