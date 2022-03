Massimo Marianella ha commentato a SkySport i convocati dell'Italia in vista delle qualificazioni ai prossimi Mondiali. Queste le sue parole:



MARIANELLA - "Mi sorprende che non ci sia Bernardeschi per il discorso del gruppo unito, era stato fondamentale in campo ma soprattuto per il gruppo. Ne ha chiamati tanti. Non viene da una stagione esaltante, ma nemmeno l’anno scorso veniva da una stagione straordinaria con la Juve ed ha disputato l'Europeo".