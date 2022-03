Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli ha parlato della volata scudetto. "Il Milan è padrone del suo destino. Non escludo il Napoli che se supera l’ostacolo Atalanta acquisirà più forza. Sono convinto che la volata a tre si deciderà il 22 maggio all’ultima di campionato". Per Jacobelli, dunque, la Juventus non sarà coinvolta nella lotta.