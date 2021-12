Il giornalista de Il Corriere della Sera, Max Nerozzi, intervenuto alla trasmissione radiofonica Tutti Convocati, ha analizzato il momento della Juventus: "La sintesi è un'ignobile battuta: questa sera per la Juventus conta solo il fatturato sul campo. Non è più la Juve di qualche anno fa, con diversi giovani, quindi diventa difficile riuscire a distaccarsi completamente da quanto sta succedendo fuori dal campo. La carta di Ronaldo diventa un feticcio, nel senso che si rischia di perdere un po' il centro della vicenda, che riguarda gli ultimi tre bilanci della Juventus con le plusvalenze incriminate. Ci vorrà molta pazienza per venirne a capo. La sensazione di accerchiamento c'è nella Juventus. Agnelli ha raccontato in passato che la forza di uno juventino è data anche dall'essere assediato e nel saperne uscire".