Intervenuto negli studi di SkySport il giornalista Massimo Marianella ha parlato della situazione di Robert Lewandovski per la prossima stagione e per l'eventuale casting ad un attaccante per il Bayern Monaco. Queste le sue parole:



BAYERN MONACO - "Un sostituto di Lewandovski se dovesse lasciare il Bayern Monaco?Avrei consigliato Vlahovic ma ormai hanno perso l'occasione, hanno perso anche la chance su Haaland che andrà forse al City. Io andrei su Darwin Nunez".