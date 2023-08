Le parole di Riccardo Trevisani a Sportmediaset:"Se sono la Juve, oggi non do via Vlahovic per Lukaku per mille motivi, comportamentali, anagrafici e anche economici. Vero che Vlahovic si è depauperato ma non è detto che continuerà a perdere valore, scambiandolo con Lukaku non c’è vantaggio per la Juventus".