Le parole del giornalista Riccardo Gentile a Sky Sport:LOCATELLI - "Le premesse di quando esordì al Milan sembravano poter essere migliori nel senso di una crescita più rapida e di qualità superiore. In realtà si è specializzato in ruolo a metà tra regista, anche se non lo è, e chi sa faticare e lottare, unendo un equilibrio tra qualità e quantità. Non possiamo parlare di Locatelli come di un grande giocatore, ma di un giocatore utile che può migliorare. Spero non sia finito qui".