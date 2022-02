Gianni Balzarini, noto giornalista ha commentato tramite il suo canale YouTube la prestazione della Juventus nella gara di domenica contro l'Hellas Verona. Ha iniziato parlando di Alvaro Morata spiegando: "Più giocatori di qualità hai e meglio è. Morata ai tempi della sua prima esperienza con la Juventus on era titolare fisso, si alternava, dava il cambio a Tevez e altri. Se la Juve avesse in organico Dybala, Chiesa, Morata, Vlahovic e Kean gli farebbe schifo? Anche perché Chiesa non è una punta di ruolo, è un esterno alto. Morata è un attaccante. Non è vietato che si diano il cambio tra loro e che si turnover tra gente di un certo livello. Magari la Juve tenesse Morata". Ha proseguito commentando il gioco della Juventus: "E’ un difetto giocare in contropiede? E’ una tattica calcistica insegnata anche a Coverciano al corso allenatori e non è sinonimo di pochezza di gioco o brutto gioco. Quando viene fatto bene, il contropiede è spettacolare. Quello che ha mandato in gol Vlahovic è spettacolare, così come quello di Morata con assist a Zakaria".