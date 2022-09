Quello di #JuventusSalernitana era già un offside cervellotico (appurato che Bonucci non tocca la palla). Adesso però tutte le istituzioni coinvolte hanno il dovere di spiegare. Se ad esempio la @juventusfc dovesse mancare la prossima Champions per 2 punti chi pagherà i danni? — Marco Bellinazzo (@MarcoBellinazzo) September 12, 2022

