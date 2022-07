Il noto giornalista, Mario Sconcerti, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Calciomercato.com, dove ha fatto anche un confronto di mercato tra de Ligt e Skriniar.'L’Inter, per Skriniar, ha trovato sul suo cammino per adesso la nuova linea di Campos, forse il miglior rappresentante del nuovo calcio, uno di quelli che considera buono un acquisto soprattutto in base al prezzo che ne consegue. Il Psg è sempre una realtà ricchissima e disponibile, ma non più a qualunque prezzo. La fantasia di Leonardo era costosa, quella di Campos è binaria. Così De Ligt viene pagato venti milioni in più del prezzo eventuale dello slovacco. Questo porta conseguenze enormi sull’equilibrio del nostro calcio. Se dai ottantacinque milioni alla Juve a metà luglio, le consegni una superiorità tecnica evidente contro cui va in difficoltà anche l’arte creativa di Marotta'.