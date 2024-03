Le parole di Antonio Barillà, giornalista de La Stampa, a Tv Play:"Allegri ha avuto la possibilità di allenare altre squadre ma ha scelto di tornare alla Juve, forse in cerca di riscatto. Credo che in quel momento rappresentasse la soluzione perfetta. Il giovane allenatore accetta di allenare i giovani e i mercati di basso profilo, mentre il grande allenatore chiede di allenare i migliori campioni. Il problema ora è che il club non è più lo stesso del 2021. È giusto parlare e incontrarsi. Siamo stati ingannati dal crollo della Juventus, ma se guardiamo la classifica, il bilancio è positivo. Se la Juve arriva in Champions League, Allegri ha fatto esattamente quello che la dirigenza gli ha chiesto, ovvero tornare in Champions League e lanciare molti giovani."