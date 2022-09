Intervenuto si microfoni di Radio Crc, il noto commentatore Sandro Piccinini ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quella che è la lotta scudetto.' Questo campionato è molto strano e non voglio fare il diplomatico, ma si fermerà 3 mesi, i giocatori andranno via e chissà come torneranno. Diciamo che ci sono i presupposti per crescere rispetto all’anno scorso e se il Napoli trova continuità con le piccole, può arrivare fino in fondo. Dal punto di vista della qualità delle prestazioni, vedo Napoli e Milan sopra le altre'.