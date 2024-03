Le parole di Alfredosu Sportitalia.com:"La lite tra Allegri e un opinionista Sky non vogliamo cavalcarla, ci sono immagini che parlano chiare, sentenze. Questo è il risultato quando un allenatore non è abituato alle domande scomode, alla prima o alla seconda reagisce così. Si chiama sopportazione, non quella di Allegri ma della gente Juve che da 33 mesi deve sorbirsi questo scempio tecnico-tattico. Alla Juve resta una strada: cambiare in ogni caso, anche se dovesse arrivare l’unico trofeo (la Coppa Italia) dei 36 mesi con Allegri per un totale di circa 45 milioni lordi soltanto per lui (bingo). A meno che la stessa Juve non voglia ascoltare quei sette-dieci amici che ancora lo supportano: un ex allenatore, qualche opinionista già allievo di Max, un paio di ballerini di tip-tap e uno specialista di tango, gli ultimi tre riconducibili – in fondo – alla stessa persona".