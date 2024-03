Le parole di Gianni Balzarini a tv Play:"Credo sia anche una questione di ruolo, non si sente una seconda punta. Anche ieri, Allegri gli diceva che si doveva accentrare mentre lui andava sempre nella posizione di Kostic. Anche questo è stato uno dei motivi della sostituzione. C’è anche un problema di rapporto tra i due. La Juve non può monetizzare con Chiesa se c’è solo un anno prima della scadenza. Lui, credo, stia temporeggiando perchè vuole vedere se la Juve cambierà allenatore. Ancora devono iniziare i colloqui tra Chiesa e la società per il rinnovo. Non c’è ancora un accordo trovato".