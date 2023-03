Dall'editoriale di Guidosu Tuttosport:"E così un’indagine che dovrebbe stabilire se e come la Juventus e i suoi dirigenti abbiamo commesso il reato di falso in bilancio, ci fa scoprire fatti privati e valutazioni personali. E a peggiorare le cose ci si mette chi, mischiando quei frammenti o non capendoli del tutto, li mischia in un cocktail tossico come quello di cui si abbeveravano, ieri, molti tifosi della Juventus, intrappolati in una ricostruzione sconclusionata, nella quale Dybala aveva intentato una causa al club per avere 50 milioni. Una bufala, che ha tuttavia scatenato una reazione scomposta di molti ex tifosi della Joya".