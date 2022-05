Le parole del giornalista Riccardo Cucchi a calciomercato.com:



L’ha ovviamente evocata anche Simone Inzaghi: 14 maggio 2000, la Juventus perde a Perugia, e sappiamo come, e la Lazio diventa campione d’Italia. Tu quella domenica eri allo stadio Curi, pronto a raccontare lo scudetto della Juventus. «Sì, e in effetti ero a Perugia anche un anno prima, per lo scudetto del Milan, anche quello in volata e con la Lazio ancora protagonista. Tante emozioni anche nel ’99, ma quel che è accaduto nel 2000 è qualcosa di incredibile, unico, lo penso da quel giorno, un giorno che credo resterà irripetibile. C’era il sole, poi nell’intervallo si scatenò il diluvio, il campo era un acquitrino, la Juventus non voleva riprendere a giocare, Collina aspettò un’ora, il campo drenò l’acqua, si giocò e sappiamo com’è andata a finire. E poi ero all'Olimpico anche il 5 maggio, nel 2002. Ne ho viste davvero tante...».