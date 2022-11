Intervenuto sulle colonne del Corriere dello Sport, il direttore dell'omonimo giornale Ivan Zazzaroni ha commentato anche la ripresa della Juventus.'Per quello che abbiamo visto fino ad oggi, anche in Champions, dove è stata disastrosa, questa Juve non sembra in grado di disturbare la corsa del Napoli: l’obiettivo praticabile è il posto nell’Europa che conta. Anche i rientri a tempo pieno di Vlahovic, Pogba, Chiesa e Di Maria non dovrebbero essere sufficienti'.