Il noto giornalista Mario Sconcerti, è tornato a parlare della lotta scudetto e lo ha fatto in un'ampia intervista concessa ai microfoni di TMW Radio.



'Per quelle che sono in testa l'importante è fare almeno 84 punti per tenere la Juve fuori dai giochi. Credo possono permettersi di perdere massimo 5-6 punti, quindi un cammino meno difficoltoso e insidioso rispetto a quello dei bianconeri. A me sembra che l'Inter abbia poche soluzioni, è ferma a centrocampo, tanto che inserisce un attaccante per sostituirne uno. Non ha uomini per cambiare gioco, perché ha un gioco che si basa su giocatori insostituibili come Calhanoglu, Barella e Brozovic. La povertà l'ha scoperta ora. Non è più la squadra che aveva abbondanza prima'.