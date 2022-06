Intervenuto su Sky Sport 24, il giornalista Maurizio Compagnoni ha parlato degli innesti per il centrocampo della Juventus: "Pogba serve alla Juve, che ha un problema reale a centrocampo. Con lui fa un salto di qualità notevole. Ma non basta. Serve un giocatore da piazzare davanti alla difesa. Paredes è in uscita dal Psg, Jorginho che adesso è oggetto di tantissimi critiche e un anno fa era potenziale Pallone d’Oro. Aggiungo anche Torreira, sarebbe un giocatore interessante per la Juve. Con un mediano-regista e Pogba darebbe una bella sistemata a centrocampo".