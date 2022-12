Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il noto giornalista e radiocronista sportivo Francesco Repice ha commentato anche il ritorno di Paul Pogba.'Sono guariti in tanti, perché non dovrebbe guarire anche lui? Non sarei così catastrofico, aspetterei ancora. Ce lo auguriamo tutti perché è un calciatore vero. Sulla salute decide il giocatore, poi la società deve essere brava a far vedere vantaggi e svantaggi, ma decide per ultimo il calciatore. Aveva la possibilità di giocare il Mondiale senza operarsi. Se ho questa possibilità, io ci provo fino all’ultimo. Lui voleva essere lì. La società intelligente è quella che capisce il ragazzo e le sue ambizioni. Per me questa è una nota di merito della Juventus società'.