Il giornalista de Il Corriere della Sera, Fabio Monti, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare di Inter e della sfida di Coppa Italia contro la Juventus. Questo uno stralcio del suo intervento: "E' un momento di instabilità societaria che non appartiene alla storia dell'Inter perchè nel bene e nel male l'Inter ha sempre avuto delle proprietà solide: improvvisamente i cinesi hanno chiuso i rubinetti, giocare a porte chiuse da quasi un anno ha sicuramente condizionato molto gli investimenti e questi sono i risultati, con un futuro molto incerto. Il calcio vive sugli episodi, la Juve è fortissima e Pirlo sta dimostrando di essere un grande allenatore: se commetti due errori come quelli che sono stai commessi nel primo tempo e non fai gol quando hai le occasioni nel secondo tempo è normale che con la Juve finisce male".