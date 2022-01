Dopo le decisioni del Giudice Sportivo, il giornalista Fabio Ravezzani ha commentato sui social:



"Allegri squalificato e Mourinho no, malgrado le dichiarazioni dopo la partita siano diametralmente opposte. Per la giustizia sportiva puoi dare pubblicamente del buffone o peggio ad arbitro e varista, ma guai se non ti rivolgi a loro in modo più che consono durante il match".