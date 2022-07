Il giornalista di Rai Sport ed esperto di mercato Paolo Paganini ha twittato sul, prospettando un nuovo scenario per Kean ma non solo: "La Juventus - ha scritto - sta valutando di tenere Kean e frena la trattativa per il ritorno di Morata mentre resta sempre aperta la pista Zaniolo. Il Psg nella trattativa Paredes ha riproposto Kurzawa. C’è anche Jorginho che ha rimandato segnali".