Il giornalista di Fanpage e tifosi interista, Ciro Pellegrino, attraverso il proprio profilo Twitter, ha parlato dell'addio di Romeluall': "Noi non siamo juventini, automi capaci di buttar via pure le loro bandiere senza una lacrima. Noi siamo interisti. Ci affezioniamo ai calciatori, agli allenatori e ai sogni non solo «alla maglia» come gli ultras pretenderebbero. Siamo belli sempre. #amala #Lukaku".