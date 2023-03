Il giornalista tifoso del Napoli, Carlo Alvino, è intervenuto ai microfoni di Terzo Tempo, dove ha parlato anche del caso Juve.'Al di là dell'ottimismo di facciata, neanche nostro signore può salvare la Juventus e sarebbe uno scandalo di dimensioni bibliche. Aggiungo che il vero bubbone esploderà con la manovra stipendi, il -15 per ora è un regalo fatto alla Juve. Per gli stipendi non può che concludersi con la retrocessione in B e Ceferin non aspetta altro e anche l'Uefa poi punirà la Juve'.