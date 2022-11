Intervenuto negli studi di Pressing, il noto giornalista Sandro Sabatini ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quello che è il forte interesse dei bianconeri per Milinkovic-Savic.'L'ultima volta che c'erano stati degli applausi del genere fu con Cristiano Ronaldo quando fece il gol in rovesciata, ma da quello che so l'arrivo di Milinkovic-Savic a gennaio è da escludere al 100% poi la sua situazione contrattuale non è buona, e se non rinnova conviene anche a Lotito venderlo. Se non rinnova Rabiot, la Juve andrà dritta su Milinkovic Savic. Se rinnoverà invece faràè una valutazione su Pogba, perché vederli tutti e tre insieme sarebbe difficile'.