Il noto giornalista Pierluigi Pardo, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Tutti i Convocati, dove ha parlato anche del ritorno di Lukaku all'Inter.'Io non sono caldissimo su Dybala: per come gioca l'Inter sarebbe meglio averlo ma non mi sembra un tema così indispensabile come Lukaku. La peggior notizia per il Milan e per la Juve è il ritorno del belga all'Inter: quel giocatore fisicamente dominante in Italia fa la differenza'.