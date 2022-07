Stefano, commentatore di DAZN, ha parlato della nuova Juventus che sta nascendo sul mercato: "I nuovi arrivi potrebbero dare slancio. Se tu prendi Pogba, metti Locatelli mezzala, Di Maria e Chiesa esterni con lo stesso Zaniolo, se vuoi dare a Vlahovic il supporto necessario per essere quel cannoniere formidabile che è, io mi immagino una squadra molto elastica e molto verticale, da grandi strappi, che alza i ritmi, opposta rispetto a quella vista lo scorso anno, ovvero una squadra che aspettava in basso, la squadra del 'calma',che non accelerava i ritmi se non per una decina o venti minuti. I giocatori stanno arrivando - ha concluso Borghi - e la sfida è dare a questa squadra una dinamica più evoluta, velocità, spavalderia, dominio".