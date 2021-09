Il giornalista Francesco Ordine, vicino al mondo Milan, ha raccontato un dettaglio dell'allenamento dei rossoneri di ieri, in vista della partita di questa sera contro la Juventus: "Maignan convocato per Juve-Milan ma resta il giallo sulle sue condizioni già avvertito ad Anfield dopo il rigore parato. Secondo voci interne ieri ha interrotto l’allenamento. Il tema infortuni resta tra traumi e post COVID dopo 3 turni. Come si arriva a fine corsa?".