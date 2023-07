Intervenuto al canale di Calciomercato.com, il noto giornalista Sandro Sabatini ha rilasciato delle dichiarazioni anche sul tema Lukaku.'C’è stata la notte dello sconcerto quando l’Inter ha verificato che Lukaku non rispondeva più al telefono. C’è stato il giorno della rabbia, quando è stato verificato l’accordo con la Juventus, seppur vincolato al trasferimento di Vlahovic. C’è il giorno della consapevolezza calcistica e tecnica, oggi. La consapevolezza che forse la Juve non si è rinforzata, ma sicuramente l’Inter si è indebolita. Al di là delle opinioni figlie del tifo, in qualunque sua versione, l’evidenza tecnica è questa.Si tratta comunque di una vicenda controversa e frammentata, quella di Lukaku traditore seriale'.