Le parole del giornalista Sebastiano Vernazza, nel suo fondo per la Gazzetta:



"In Champions non ci resta che la Juventus e sappiamo tutti come funziona: mercoledì mezza Italia si accomoderà sul divano per sostenere il Villarreal, nel ritorno degli ottavi. Non vogliamo né ci interessa convertire qualcuno degli “anti”, il tifo contro fa parte del gioco, però chiunque sia coinvolto nel sistema calcio Italia sa quanto sia importante che almeno una squadra di Serie A entri tra le prime otto d’Europa. Conta per la percezione del nostro campionato all’estero, con tutto quello che ne deriva in termini di diritti tv e marketing, e vale per il ranking Uefa, l’indice in base al quale vengono assegnati i posti nelle coppe. Al momento godiamo di quattro pass come l’Inghilterra, la Spagna e la Germania. La Liga in questa edizione ha schierato cinque squadre, perché proprio il Villarreal ha ottenuto un accesso extra in quanto vincitore dell’Europa League 2021. È interesse di molti, anzi di tutti che la Juve vada avanti".