Intervenuto presso le colonne del Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni ha fatto il punto sul caso Bonucci.'Le azioni di Calcagno sono incomprensibilità e goffaggine. Sono convinto che il suo intervento abbia infastidito lo stesso Bonucci. L’azione sindacale dovrebbe essere sostenuta nelle sedi opportune, non solo con iniziative di facciata, il cui effetto è arrecare ulteriore discredito ai calciatori, agli allenatori e anche agli agenti. L’Aic si sarebbe dovuta incatenare davanti ai cancelli del ministero nel tentativo di ostacolare l’applicazione del Decreto Crescita, beneficio fiscale che penalizza terribilmente calciatori e tecnici italiani. Calcagno si preoccupi di tornare alla sua funzione essenziale: rappresentare anche e soprattutto i soggetti più deboli. Uno come Leo Bonucci non ha bisogno di protezioni speciali'.