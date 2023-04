Intervenuto negli studi di Pressing, il noto giornalista Franco Ordine ha commentato quella che è stata la formazione schierata da Max Allegri nella sfida di ieri contro il Napoli.'Le scelte iniziali di Allegri testimoniano una strategia per riservare qualche possibilità per la sfida di mercoledì. Perché se rimane in discussione l'eventuale piazzamento Champions, quello che non rimarrà in discussione è l'eventuale arrivo in finale di Coppa Italia. Quindi il Napoli era l'espressione di tutta la stagione ma la Juve non va ridimensionata'.