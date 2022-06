Il noto giornalista, Mario Sconcerti, ha rilasciato delle dichiarazioni presso il Corriere della Sera, dove ha parlato anche di quella che sarà la sosta per i Mondiali.



'Il calendario del campionato è un divertimento estivo ma anche una cosa che pesa. Non decide la stagione, ma la qualità della strada. Quindi incide. La buona partenza in campionati equilibrati come il nostro, senza padroni certi, è un fattore di spinta importante. Giudicando adesso e prendendo le primo otto squadre nelle prime otto giornate, direi che c’è un equilibrio sostanziale nel tasso di difficoltà. La cosa nettamente più importante di questo calendario sono i 52 giorni di sosta che nel complesso valgono i Mondiali in Qatar'.