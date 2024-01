Il noto giornalista Maurizio Pistocchi, ha commentato la gara tra Juve e Roma attraverso un tweet postato sul suo account social.'Grazie al gol di #Rabiot al 47’ la #Juventus batte la #Roma conquista la 13^vittoria in campionato e sale a -2 dall’#Inter capolista. Partita in sostanziale equilibrio, tra due squadre abbastanza statiche che hanno privilegiato la fase difensiva. Nel 1^T al 4’ palo di #Cristante , poi due occasioni per #Vlahovic e #Kostic. Nel 2^T dopo il vantaggio bianconero il possesso palla della #Roma si è infranto sul muro difensivo della #Juve che in contropiede è andata più vicina al 2:0 con #McKennie e #Chiesa della #Roma al gol del pari'.