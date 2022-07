Il noto giornalista e direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio24, dove ha parlato anche dell'acquisto di Paulo Dybala da parte della Roma.'Son contento che Dybala sia finito a Roma, è la sua collocazione ideale, ha la possibilità di giocare con un grande allenatore, una grande piazza e prepararsi al Mondiale.Mou ha fatto pressioni forti, ora serve un centrocampista, Wijnaldum operazione non facile. Quando porti Mou, poi Dybala, inizia a diventare attrattiva come piazza. 36mila abbonati sono una cifra non indifferente. Queste cose contano'.