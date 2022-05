Il giornalista di Libero e tifoso nerazzurro Fabrizio Biasin, ha rilasciato delle dichiarazioni in diretta su Twitch durante il corso della trasmissione di Calciomercato.it, dove ha parlato anche di quello che sarà il futuro di Paulo Dybala.



'Può capitare qualunque cosa, ma la mia idea non cambia. L’Inter non ha una priorità Dybala, ha in testa altre cose prima. È più Dybala in cerca di sistemazione. Prima l’Inter deve sistemare altri tasselli, se ci riuscirà lo valuterà, altrimenti no'.