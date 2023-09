Intervenuto ai microfoni di Pressing, il noto giornalista Sandro Sabatini ha rilasciato delle dichiarazioni anche sul momento che sta vivendo la Juve.'La prestazione della Juve col Lecce è stata molto sottotono. Una squadra deludente e molto impaurita. La partita con il Sassuolo descriviamola per quella che è. La Juve in quella partita però non ha giocato peggio dell’Inter contro lo stesso Sassuolo'.