Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Nino Minoliti, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare del big match di stasera tra Inter e Juventus: "La Juve ha cambiato molto e ha avuto bisogno di un rodaggio, ha perso qualche punto per strada. Ora i bianconeri non possono più sbagliare visto il rendimento delle altre e gli impegni di coppa. L'Inter ha solo il campionato. La Juve rischia più dell'Inter, non è padrona del suo destino. Pirlo ha solo la vittoria a disposizione. L'Inter, senza coppa, è nella stessa situazione di Conte quando vinse il primo scudetto con la Juve".