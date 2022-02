Paolo Condò, nel suo editoriale per La Repubblica, ha esaminato la situazione del campionato italiano, e parlato anche della Juventus: "È un turno di grandi rimpianti, questo: la Juve non meritava di vincere né a Bergamo né col Toro, anzi, ma se avesse dato un seguito tecnico alla botta di adrenalina psicologica dell’acquisto di Vlahovic oggi il suo cielo non avrebbe limiti".